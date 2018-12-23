В чешском местечке Нове-Место завершается очередной этап Кубка мира по биатлону. В мужской гонке с общего старта российский биатлонист Евгений Гараничев занял третье место и впервые в этом сезоне поднялся на подиум.

В чешском местечке Нове-Место завершается очередной этап Кубка мира по биатлону. В мужской гонке с общего старта российский биатлонист Евгений Гараничев занял третье место и впервые в этом сезоне поднялся на подиум.Победителем воскресной гонки стал норвежец Йоханнес Бе, который прошел 15 км дистанции за 37 минут 25,2 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Россиянин тоже ни разу не промахнулся, но "ногами" проиграл норвежцу 54,1 секунды.Вторым с отставанием в 46,5 секунды финишировал француз Кентен Фийон-Майе, допустивший два промаха. С последнего рубежа он уходил позади Гараничева, но по ходу заключительного круга смог его опередить.Еще один россиянин Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачете, стал 15-м (отставание — 2 минуты 16,2 секунды; 6 промахов). Дмитрий Малышко финишировал 22-м (+3.12,3; 3), а Матвей Елисеев упал по ходу дистанции и занял последнее 30-е место (+7.30,6; 8).