Российские пранкеры разыграли главу новой раскольнической церкви на Украине митрополита Епифания. Беседа велась пранкерами Вованом и Лексусом от имени председателя комитета Европарламента по внешней политике Дэвида Макалистера.

Российские пранкеры разыграли главу новой раскольнической церкви на Украине митрополита Епифания. Беседа в ночь с пятницы на субботу длилась 53 минуты и велась российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) от имени председателя комитета Европарламента по внешней политике Дэвида Макалистера.Во время разговора митрополит прямо заявил: активное содействие в создании новой церковной структуры Киеву оказал американский Госдеп.Епифаний пообещал и дальше способствовать продвижению "либеральных западных ценностей" в регионе и поддерживать представителей ЛГБТ-сообщества. Также речь шла о захвате Киево-Печерской Лавры и о поддержке кандидатуры действующего украинского президента Петра Порошенко на предстоящих выборах. "Мы видим на этом посту только Порошенко!" — считает Епифаний.Помимо этого Епифаний просил поддержки у "представителя Европарламента" по вопросу признания новой церковной структуры и получения томоса на автокефалию. И выразил надежду на возвращение Донбасса и Крыма. "Потому что на нашей стороне Бог", — сказал Епифаний, поделившись своими планами поездки к приграничным территориям для "духовной поддержки военных". Не забыл митрополит поблагодарить "Макалистера" и за поддержку, которую раскольникам оказывает Запад.Позднее пресс-секретарь неканонической украинской церковной структуры Евстратий Зоря заявил, что митрополит в ходе разговора "заподозрил неладное и завершил его".15 декабря на Украине состоялся так называемый "объединительный собор". Главой новообразованной "православной церкви Украины" был выбран Епифаний (Сергей Думенко). Ожидается, что томос об автокефалии Константинополь передаст Киеву в начале января следующего года.