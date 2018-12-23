Российский вице-премьер, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова присоединилась к благотворительному проекту Мечтай со мной. Эта инициатива помогает исполнять желания тяжелобольных детей.

Российский вице-премьер, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова присоединилась к благотворительному проекту "Мечтай со мной". Эта инициатива помогает исполнять желания тяжелобольных детей.7-летняя Елизавета Кованова страдает сразу несколькими онкологическими заболеваниями. Но ее мечта — научиться ездить верхом. Голикова вместе с волонтерами организовали для девочки и ее матери поездку в конно-спортивный комплекс, где Елизавета прошла урок верховой езды."Чем больше мы будем вовлекать людей в такого рода проекты, тем добрее мы будем все, тем больше будет возникать желание помогать. Просто невозможно оставаться равнодушным к детским пожеланиям, детским устремлениям и, самое главное, это даст не просто счастье, не просто желание кататься на лошади, а это еще и даст возможность выздоравливать", — заявила Голикова.