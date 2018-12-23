Новоиспеченный
муж вдовы Лидии Федосевой-Шукшиной в преддверии Нового года попытался помирить
родных супруги. Бари Алибасов встретился с дочерью жены.
Новоиспеченный
муж вдовы Лидии Федосевой-Шукшиной в преддверии Нового года попытался помирить
родных супруги. Бари Алибасов встретился с дочерью жены.
Продюсер "На-на" приятно удивлен, что ему
начало удаваться сблизиться с родственниками супруги и примирить семейство. Так,
дочь 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной
Ольга назвала его "голубем мира".
Дочери актрисы Мария
и Ольга критически отнеслись к браку матери и на свадьбу не пришли. Они
скептически и настороженно относились к новому мужу матери Бари Алибасову. "После
того, как он пригласил меня к себе в гости, мы с ним много часов общались, мне
стало ясно, что он действительно настроен защищать маму. Он деловой человек. И
хочет, чтобы родные наладили хорошие человеческие отношения", - цитирует
Ольгу Шукшину сайт "Комсомольская правда".
По ее
словам, Алибасов
старается найти общий язык со всеми. Так что он выступил этаким "голубем мира".
Ольга живет в Египте. В
Москву она приехала перед Новым годом, где и посетила маминого нового супруга. "Оля
приняла наш союз с ее мамой, - сообщил Бари Алибасов. Он отметил, что на днях Лидия Федосеева-Шукшина разговаривала
с дочерью Мариейц по телефону и осталась очень общением. "Так что все
налаживается", – заверил Алибасов.