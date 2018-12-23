Новоиспеченный муж вдовы Лидии Федосевой-Шукшиной в преддверии Нового года попытался помирить родных супруги. Бари Алибасов встретился с дочерью жены.

Новоиспеченныймуж вдовы Лидии Федосевой-Шукшиной в преддверии Нового года попытался помиритьродных супруги. Бари Алибасов встретился с дочерью жены.Продюсер "На-на" приятно удивлен, что емуначало удаваться сблизиться с родственниками супруги и примирить семейство. Так,дочь 80-летней Лидии Федосеевой-ШукшинойОльга назвала его "голубем мира".Дочери актрисы Марияи Ольга критически отнеслись к браку матери и на свадьбу не пришли. Онискептически и настороженно относились к новому мужу матери Бари Алибасову. "Послетого, как он пригласил меня к себе в гости, мы с ним много часов общались, мнестало ясно, что он действительно настроен защищать маму. Он деловой человек. Ихочет, чтобы родные наладили хорошие человеческие отношения", - цитируетОльгу Шукшину сайт "Комсомольская правда".По еесловам, Алибасовстарается найти общий язык со всеми. Так что он выступил этаким "голубем мира".Ольга живет в Египте. ВМоскву она приехала перед Новым годом, где и посетила маминого нового супруга. "Оляприняла наш союз с ее мамой, - сообщил Бари Алибасов. Он отметил, что на днях Лидия Федосеева-Шукшина разговаривалас дочерью Мариейц по телефону и осталась очень общением. "Так что всеналаживается", – заверил Алибасов.