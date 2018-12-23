Билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой начали продавать 21 декабря. И, хотя до самого события еще более 3 месяцев, заветные кусочки картона уже трудно достать: у перекупщиков цены взлетели до 150 тысяч рублей. Эксперты не понимают, как можно платить такие деньги – пусть и за концерт любимого артиста.

Билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой начали продавать21 декабря. И, хотя до самого события еще более 3 месяцев, заветные кусочкикартона уже трудно достать: у перекупщиков цены взлетели до 150 тысяч рублей.Эксперты не понимают, как можно платить такие деньги – пусть и за концертлюбимого артиста.Примадонне исполняется 70 лет. Алла Пугачева в честь юбилеяснова выйдет на сцену, с которой уже неоднократно уходила, для поклонников это,конечно, важное событие. и все же ажиотаж вокруг этого мероприятия чрезмерный."Не понимаю я этого ажиотажа и истерик в отношенииапрельского концерта Пугачевой. Хотя, разумеется, я никогда не пойму и природыфанатизма в отношении артистов. Ну нравится артист, ну можно при желаниисходить на его концерт. Но чтобы по ночам стоять за билетами – этого я никогдане смогу понять", – говорит член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Здорово, что снова будет на сцене. Но неужелинайдутся те, кто будут у перекупщиков эти билеты по 150 000 покупать?", -задается вопросом эксперт. По мнению Манукяна, следует взять за основу опыт проведения чемпионатамира по футболу и активно бороться со спекуляцией билетами. Любые попыткиперепродажи билетов необходимо жестко пресекать.Напомним, официальная цена на билеты на концерт – от 2500 до 70 000рублей. Однако перекупщики продают билеты в два-три раза дороже номинала – по150 тысяч рублей в первом ряду и по 45 тысяч – в 25-м ряду партера. Ониговорят, что такого ажиотажа не было даже когда Пугачева в очередной разпрощалась со сценой – в 2009 году в том же Кремле она представляла программу"Сны о любви".