Билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой начали продавать
21 декабря. И, хотя до самого события еще более 3 месяцев, заветные кусочки
картона уже трудно достать: у перекупщиков цены взлетели до 150 тысяч рублей.
Эксперты не понимают, как можно платить такие деньги – пусть и за концерт
любимого артиста.
Билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой начали продавать
21 декабря. И, хотя до самого события еще более 3 месяцев, заветные кусочки
картона уже трудно достать: у перекупщиков цены взлетели до 150 тысяч рублей.
Эксперты не понимают, как можно платить такие деньги – пусть и за концерт
любимого артиста.
Примадонне исполняется 70 лет. Алла Пугачева в честь юбилея
снова выйдет на сцену, с которой уже неоднократно уходила, для поклонников это,
конечно, важное событие. и все же ажиотаж вокруг этого мероприятия чрезмерный.
"Не понимаю я этого ажиотажа и истерик в отношении
апрельского концерта Пугачевой. Хотя, разумеется, я никогда не пойму и природы
фанатизма в отношении артистов. Ну нравится артист, ну можно при желании
сходить на его концерт. Но чтобы по ночам стоять за билетами – этого я никогда
не смогу понять", – говорит член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Здорово, что снова будет на сцене. Но неужели
найдутся те, кто будут у перекупщиков эти билеты по 150 000 покупать?", -
задается вопросом эксперт. По мнению Манукяна, следует взять за основу опыт проведения чемпионата
мира по футболу и активно бороться со спекуляцией билетами. Любые попытки
перепродажи билетов необходимо жестко пресекать.
Напомним, официальная цена на билеты на концерт – от 2500 до 70 000
рублей. Однако перекупщики продают билеты в два-три раза дороже номинала – по
150 тысяч рублей в первом ряду и по 45 тысяч – в 25-м ряду партера. Они
говорят, что такого ажиотажа не было даже когда Пугачева в очередной раз
прощалась со сценой – в 2009 году в том же Кремле она представляла программу
"Сны о любви".