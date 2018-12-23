Нападающий санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников Бутырки – СИЗО, в котором они сейчас находятся.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся."Отличная идея! — заявил Мамаев, которого цитирует "МК". — Все, что мне нужно, — чтобы я сам собрал команду. Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь".Как отмечает издание, идею проведения матча одобрило руководство ФСИН. В частности, заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко.Представитель православной общественной организации "Сорок сороков" Елена Абдулаева рассказала о предполагаемом регламенте. По ее словам, на поле на территории СИЗО встретятся команды заключенных и сотрудников. Для этого площадку очистят от снега, а для заключенных будут сшиты толстовки для игры. При этом для Мамаева и Кокорина они будут с их настоящими номерами.