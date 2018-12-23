В чешском местечке Нове-Место завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. В женской гонке с общего старта на 12,5 км победу одержала сестра Антона Шипулин Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию.

В чешском местечке Нове-Место завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. В женской гонке с общего старта на 12,5 км победу одержала сестра Антона Шипулин Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию.Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 34,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место с двумя промахами заняла еще одна словачка Паулина Фиалкова, отставшая от победительницы на 12,1 секунды. Третьей стала француженка Анаис Шевалье (отставание — 13,3, три промаха). После заключительного огневого рубежа второй на дистанцию уходила итальянка Доротея Вирер, но в итоге она финишировала четвертой.Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая показала девятый результат, отстав от Кузьминой на 55,1 секунды. Российская биатлонистка допустила три промаха. Причем все три ошибки случились с ней на третьем огневом рубеже, на который она пришла в группе лидеров.Еще одна россиянка Ирина Стары стала 28-й (отставание – 3 минуты 51,6 секунды, 4 промаха). Ее соотечественница Евгения Павлова не вышла на старт из-за болезни.