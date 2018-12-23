Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Братиславе матчем между Слованом и магнитогорским Металлургом. Гости добились уверенной победы со счетом 4:1.

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Братиславе матчем между "Слованом" и магнитогорским "Металлургом". Гости добились уверенной победы со счетом 4:1.В первом периоде хоккеисты "Магнитки" дважды огорчили вратаря "орлов" Якуба Штепанека. После перерыва хозяева льда отквитали одну шайбу усилиями Андрея Месароша. Однако это был последний успех хоккеистов "Слована".В оставшееся время забивали только игроки "Металлурга": за гостей отличились Евгений Тимкин и Денис Платонов.Магнитогорский клуб занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. На его счету стало 60 очков после 44 игр. "Слован" замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 23 баллами после 42 матчей.