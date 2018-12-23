Поклонники Ани Лорак ликуют – певица и известный украинский продюсер и режиссер выложили совместный снимок. Фанаты уже поспешили объявить их парой.

Поклонники Ани Лорак ликуют – певица и известный украинский продюсер и режиссер выложили совместный снимок. Фанаты уже поспешили объявить их парой.Певица Ани Лорак не теряет времени – не прошло и недели после новости о ее разводе с Муратом Налчаджиоглу, как она засветилась с новым мужчиной.Им оказался украинский режиссер Олег Бондарчук. Так, совместный снимок его и Каролины опубликован на одной их фан-страниц певицы в Instagram. Кроме того, Бондарчук разместил его у себя в профиле, подписав: "Снова вместе, снова рядом...".Большинство поклонников одобрили "выбор" Лорак, восприняв снимок как знак новых романтических отношений."Рады за вас", "Какая красивая пара", "Очень крутые!" – написали пользователи.Как ранее писали "Дни.ру", слушание дела о разводе Каролины Куек (Ани Лорак) и Мурата Налчаджиоглу назначено на 24 декабря. Супруги были в браке 9 лет, у них есть совместная 7-летняя дочь. После этой новости Лорак появилась с дочерью Софией на красной ковровой дорожке ледового шоу Евгения Плющенко в Москве. Кроме того, она показалась вместе с ребенком в шоу "Голос".По данным СМИ, причиной развода Ани Лорак с мужем, стала его измена – в сеть утекли снимки, на которых он в одном из киевских караоке-клубов отдыхает в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей.