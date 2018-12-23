Президент Франции Эммануэль Макрон после очередной протестной акции желтых жилетов призвал установить в стране порядок и спокойствие. По его словам, Франция сейчас нуждается в согласии, единстве и искренней приверженности общим целям.

Президент Франции Эммануэль Макрон после очередной протестной акции "желтых жилетов" призвал установить в стране порядок и спокойствие. По его словам, Франция сейчас нуждается в согласии, единстве и искренней приверженности общим целям."Необходимо устранить существующие разногласия", — заявил Макрон, который в субботу, 22 декабря, прибыл с визитом в Чад.Французский лидер сообщил также, что был на постоянной связи с главой МВД страны, который, со своей стороны, внимательно следил за ходом субботних протестов. Нарушителям общественного порядка и спокойствия Макрон пригрозил "самыми жесткими мерами судебного характера", передает РИА Новости.По последним данным, во время субботних акций протеста, прошедших уже в шестой раз подряд, полиция задержала по меньшей мере 220 человек. Недовольные политикой французских властей, "желтые жилеты" протестуют с 17 ноября.