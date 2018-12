Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, 23 декабря, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны страны будет талантливый заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан.

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, 23 декабря, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны страны будет "талантливый" заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан.Как написал Трамп в своем Twitter: "У Патрика длинный список достижений за время работы замминистра и ранее в Boeing".I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.Между тем нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис планировал официально оставить свой пост после 28 февраля будущего года. Мэттис заявил о своей предстоящей отставке на следующий день после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Она также пообещал сделать все возможное, чтобы обеспечить "гладкий" переход полномочий к новому министру обороны США. Предполагается, что Мэттис уйдет на пенсию.Шанахан занимает пост заместителя главы Пентагона с июля 2017 года. На эту должность его выдвинул лично Трамп.Накануне стало известно, что в знак протеста против решения президента вывести войска США из Сирии в отставку подал посланник США в коалиции, борющейся с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), Бретт МакГерк.