Злоумышленница путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными вовлекла своего несовершеннолетнего сына в совершение кражи с банковской карты...

Следственным отделом ОМВД России по району Чертаново Северное привлечена к уголовной ответственности 38-летняя жительница столицы по подозрению в вовлечении несовершеннолетнего в совершение кражи.В отдел полиции поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, неизвестный похитил с ее банковской карты денежные средства. Ущерб составил 100 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом Чертаново Северное было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». По подозрению в хищении задержана 38-летняя жительница столицы.В ходе следствия было установлено, что подозреваемая путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными вовлекла своего несовершеннолетнего сына в совершение вышеуказанной кражи.Следственным отделом ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22