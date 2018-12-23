Фигуристка поделилась забавным снимком в Instagram. Татьяна Навка сообщила, что репетиции спектакля на льду Аленький цветочек в полном разгаре.

Фигуристкаподелилась забавным снимком в Instagram. Татьяна Навка сообщила, что репетицииспектакля на льду "Аленький цветочек" в полном разгаре.При первом взгляде нафото может показаться, что звезда находится в бане с друзьями. Но на самом делеона находится во Дворце спорта "Мегаспорт", где проходят репетиции спектакля."Репетицииполным ходом. Или по старой традиции каждый год мы с друзьями ходим… Думаете вбаню? Ан нет", – подписала забавный снимок Навка. Примечательно, что одним изхештегов под снимком оказался "с мечтами о бане". Известно, что спортсменкаочень любит проводить время в парилке.Поклонникиоценили юмор Татьяны Навки. "Рада за вас. Полный вперед!", "Вы здесь такаядевочка, которая спряталась. Вы такая скромная и очень трудолюбивая, думаю, выв старости будете такая", "Пива много не бывает", "Воины ушли в бой! Тебе досталось пиво!", "С такимдопингом можно и без репетиции обойтись", – высказались в комментариях пользователи соцсети.Как писали "Дни.ру", ранее на своей странице вInstagram Ани Лорак опубликовала фотографию из-за кулис ледового шоу. На снимкепозирует и Татьяна Навка. Поклонники обратили внимание, что на этом снимке онавыглядит очень уставшей. А некоторые признались, что и вовсе не смогли узнатьфигуристку без макияжа или сценического грима.