Вся страна бурно обсуждает отношения звездных супругов. Телеведущая разразилась негодованием на своей странице в Instagram.

Вся страна бурно обсуждает отношения звездных супругов. Телеведущая разразилась негодованием на своей странице в Instagram.Ксения Собчак адресовалапост сплетникам и хэйтерам. Ей надоело, что в их с Максимом Виторганом личнуюжизнь вмешиваются критики."Посмотрите на этотсовет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это посланиеочень просто", – написала телеведущая. "Это послание таково: не вмешивайтесь.Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобыизменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делатьэто", – высказалась Ксения.Звезда предложила фолловерам жить своей жизнью и позволяйте тоже самое делать другим. "Пусть у каждого будет свобода делать свое", – резюмировала Собчак.Материал дополняется