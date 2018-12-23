Вся страна бурно обсуждает отношения звездных супругов. Телеведущая разразилась негодованием на своей странице в Instagram.
Вся страна бурно обсуждает отношения звездных супругов. Телеведущая разразилась негодованием на своей странице в Instagram.
Ксения Собчак адресовала
пост сплетникам и хэйтерам. Ей надоело, что в их с Максимом Виторганом личную
жизнь вмешиваются критики.
"Посмотрите на этот
совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание
очень просто", – написала телеведущая. "Это послание таково: не вмешивайтесь.
Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы
изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать
это", – высказалась Ксения.
Звезда предложила фолловерам жить своей жизнью и позволяйте тоже самое делать другим. "Пусть у каждого будет свобода делать свое", – резюмировала Собчак.
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