Госсекретарь США Майк Помпео выразил по телефону слова поддержки марионеточному митрополиту Епифанию и созданной с нуля так называемой Православной Церкви Украины - филиала Стамбульского патриархата.

Автор: Дмитрий КиселёвГоссекретарь США Майк Помпео выразил по телефону слова поддержки марионеточному митрополиту Епифанию и созданной с нуля так называемой Православной Церкви Украины — филиала Стамбульского патриархата. Вообще причем здесь американское правительство и церковная жизнь Украины? Оказывается, связь есть.Епифаний встретился с послом США в Киеве Мари Йованович и благодарил в ее лице Соединенные Штаты Америки за поддержку. Благодарить есть за что. Американцы тут свою руку, конечно же, приложили. Впрочем, как и многие со стороны.Например, подчиненный Ватикану глава Греко-Католической Церкви Украины католикос Святослав Шевчук призвал свою паству молиться за Стамбульскую Церковь. Протестантский пастор и секретарь Совбеза Александр Турчинов, в свою очередь, тоже публично одобряет церковное новообразование — детище Порошенко. Украинские адвентисты тоже вроде за, но скромно в своем официальном заявлении задают вопрос: "Не будет ли восприниматься личный выбор человека в вопросах веры в качестве лакмусовой бумажки на верность государству?"Тревога адвентистов понятна, ведь недавно в Тернополе Порошенко прямо заявил, что верующим предстоит выбирать не между патриархами, а между Украиной и Россией. То есть выбор Церкви как своего рода присяга на верность украинскому государству. Порошенко говорит, что никто ни на кого не будет давить, но тут же сам и давит, обвиняя прихожан канонической УПЦ чуть ли не в госизмене. Здесь президент Порошенко прямо нарушает статью 35-ю Конституции Украины, что гласит: Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, а школа — от Церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная".Понятно, что происходящее в Киеве вызывает тревогу в России. Так, на итоговой пресс-конференции Президента России от телеканала "Царьград" прозвучал вопрос о положении в православии на Украине."Как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Создали объединенную раскольническую Церковь Стамбульского прихода. Не нравится Московского прихода, будет Стамбульского прихода. Причем обратите внимание, Украинская Православная Церковь Московского патриархата полностью независимой была. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от турецкого Патриархата. Там и назначения, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это — главный побудительный мотив Варфоломея: подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом. Это главный побудительный мотив, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, ни в какие ворота не лезет", — считает Владимир Путин.Автор: Аркадий МамонтовНачался новый крестовый поход на Москву. Американский Госдеп, патриарх Варфоломей и Петр Порошенко объединились, чтобы расколоть православие.Вашингтон. Здесь мы встретились с человеком, который знает, кто на самом деле стоит за решением Порошенко о расколе православия на Украине."Государственный департамент США — место, где я работал какое-то время в Бюро по делам СССР", — рассказывает Джим Джатрас, политолог, советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате США.Джим подробно рассказал, кто есть кто на украинском направлении. "Скорее всего, инициатива шла от бюро по делам Европы Госдепартамента США, а именно от его главы Уэста Митчелла и Курта Волкера, спецпредставителя США по Украине. Я думаю, что они были драйвером этого процесса", — отметил Джатрас.В 1949 году будущий Патриарх Афинагор прилетел в Стамбул на самолете Военно-воздушных сил США, выделенном для этого специально президентом Труменом, который и направил его, Афинагора, в Турцию для того, чтобы он сменил предыдущего главу Церкви Максима, занимавшего этот пост менее трех лет. Его вынудили отречься от престола якобы из-за симпатий к Советскому Союзу и Русской Православной Церкви."Операция по смещению Патриарха и приведению на его место архиепископа Афинагора длилась два года. Я говорю слово "операция", потому что именно таким понятием пользуются современные исследователи. Они прямо говорят: "операция Афинагор", — сказал иерей Павел Ермилов, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.Документ, полученный нами из архива Центрального разведывательного управления США. Август 1948 года. За полгода до прибытия в Стамбул американского ставленника. "Операция Афинагор" в самом разгаре. Похоже, что действия, направленные на замену престарелого Максима, Патриарха Константинопольского и Вселенского, наконец-то увенчались успехом. Однако осталась небольшая трудность — Патриарх должен быть гражданином Турции. Турция не желает предоставлять гражданство Афинагору до тех пор, пока не будут созданы условия для его избрания."Под предлогом того, что Патриарх Максим якобы симпатизировал коммунистам, на его место из Америки направили своего подготовленного человека – Афинагора — который к тому же был еще американским гражданином. Хотя по нашему законодательству религиозные лидеры обязательно должны быть гражданами Турции. Так ему за одну ночь выдали турецкий паспорт и поставили его на этот престол", — рассказал Севги Еренерол, пресс-секретарь Патриархата Турецкой Православной Церкви.Из донесения генконсула США в Стамбуле Макати в Госдепартамент: "В ходе моего первого официального визита Афинагор большую часть своего времени уделил выражению любви и восхищению в адрес Соединенных Штатов. Он дошел того, что заявил, что краеугольный камень его деятельности как Патриарха — продвижение американских идеалов. Выражение им восхищение США порой было настолько неуместным, что вызывало у меня смущение".Из письма спецпредставителя Тейлора президенту США Трумэну: "Я был в высшей степени впечатлен его верой в вас, Трумена, и в предпринимаемые вами усилия по построению и укреплению в мире взаимной общности между отдельными религиозными группами".Афинагор приложил много усилий, чтобы сократить присутствие России на Афоне. В свое время Вселенский Патриарх с подачи Госдепа не разрешал русским монахам селиться в русском монастыре Святого Пантелеймона, выжидая, пока обитель не опустеет совсем."И вот Патриарх Алексий в 1957 году обращается с просьбой принять десять молодых монахов в наш русский монастырь. Письмо Патриарха Алексия Патриарх Афинагор тут же передает американскому консулу в Стамбуле. Консул берет это письмо и отправляет в Госдепартамент. Переписка сохранилась, эти документы есть. Их можно посмотреть. Он отправляет это письмо лично в Госдепартамент с вопросом: как реагировать на это? Представьте себе, лично госсекретарь США Даллес телеграфирует в Стамбул, что положительный ответ на это письмо не соответствует интересам Запада в регионе", — отметил иерей Павел Ермилов.Сегодня в Турции очень внимательно следят за развитием событий на Украине. Решение Патриарха Варфоломея о томосе и автокефалии вызвало у экспертного турецкого сообщества удивление."Турция считает Стамбульский Патриархат организацией, юрисдикция которой в рамках законов Турции распространяется только на греков и других православных верующих, проживающих в самом Стамбуле. Константинопольский Патриархат находится в подчинении префектуры района Эйюп, подчиняется губернатору Стамбула. Выборы Патриарха осуществляются по согласованию с губернатором. Вселенскому Патриарху предоставлены точно такие же права, как и другим Церквям", — сказал политолог Хайреттин Гюлер.Нью-Йорк. В этом небольшом особняке в центре города находится некий американский институт Украины. Под крышей этого института готовятся все диверсионно-идеологические акции против России по украинскому направлению."Получение Украиной религиозной независимости — очень важное событие. Украинцы долго этого ждали. Раньше было непонятно, кто главнее, теперь будет одна Украинская Православная Церковь. Я не специалист по православию. Немного знаю историю христианства", — говорит Вальтер Хойдиш, вице-президент Украинского института в Америке.Нью-Йорк. Манхэттен. Украинский квартал. Несмотря на то что в этом районе живут и работают люди со всей планеты, с местными украинцами здесь лучше говорить только по-английски."Только 1,6% американцев вообще могут найти Украину на карте, остальные понятия не имеют, где она находится. Так же мало они знают и о православии. Здесь, в США, оно даже не считается религией", — подчеркнул Джим Джатрас.Давайте проясним: американскому руководству плевать на Украину, украинцев и их проблемы. Оно расценивает Украину только как очень важный для России регион. И оно будет биться с Россией до последнего украинца.Священник Марк Тайсон не смог остаться в лоне Церкви Константинопольского Патриархата. Еще совсем недавно он был клириком в церкви города Блюфелд Константинопольского Патриархата. Сегодня ему приходится ехать к своей новой пастве более трех часов в соседний штат Западная Вирджиния.Западная Украина. Львов. Здесь в небольшой церквушке служит брат во Христе американского священника украинский батюшка отец Владимир. Его храм националисты обзывали "филиалом ФСБ", ему самому угрожали. Церковь не один раз поджигали.Один штрих к портрету. В семейном храме Порошенко в его резиденции Конча-Заспа под Киевом есть особая фреска – "святое" семейство: Порошенко в тоге, жена в тунике в райском саду. Художественная ценность этого "шедевра" живописи в комментариях не нуждается.А вот так расписана одна из стен церкви так называемого Киевского Патриархата. Тут и "небесная сотня", и бойцы АТО, и журналисты, и некий всадник, стилизованный под Святого Георгия, который колет копьем поверженного двуглавого орла. А над всем этим — языческий трезубец.