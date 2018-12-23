Четверо сотрудников подрядной организации ФГУП УС-30 СМУ-680 задержаны в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в шахте Уралкалия в Соликамске (Пермский край). Дело будет расследовать центральный аппарат СК.

Четверо сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30 СМУ-680" задержаны в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в шахте "Уралкалия" в Соликамске (Пермский край).Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержаны, в частности, горные мастера организации Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка номер 5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев, а также начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин. Все они являются подозреваемыми по делу, уточняет РИА Новости.Уголовное дело о гибели девяти человек при пожаре в шахте в Соликамске будет расследовать центральный аппарат СК РФ. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Он же взял это дело под личный контроль, пишет ТАСС.Пожар на строящемся четвертом стволе рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" вспыхнул утром в субботу, 22 декабря. В тот момент в шахте работали 17 человек, восемь из них были выведены на поверхность, девять остались заблокированными под землей на глубине в 364 метра. Рано утром в воскресенье горноспасатели добрались до места, где находились рабочие. К сожалению, все они погибли. На данный момент тела девяти остававшихся под землей строителей найдены, на поверхность их пока не подняли.