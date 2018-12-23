Ежегодный зимний спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошел во Владимире.
В центре реабилитации УМВД России по Владимирской области прошел традиционный предновогодний спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», организованный сотрудниками полиции при участии членов Общественного совета областного Управления в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».
Открыл мероприятие начальник УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Павел Алексахин. Приветствуя собравшихся, он отметил, что такой формат соревнований дает возможность провести время с близкими, с которыми сотрудникам полиции не всегда удается быть рядом в силу специфики своей работы, пожелал всем успехов, отличного настроения и от имени руководства областного аппарата поздравил с наступающими новогодними праздниками.
Член Общественного совета Ольга Казурова, приветствуя семейные команды полицейских, пожелала честной борьбы участникам соревнований и поздравила всех с Новым годом.
Проводимые соревнования среди семей полицейских Владимирской области за несколько лет стали доброй традицией. Заявки на участие принимаются от сотрудников из областного центра и районных подразделений. За это время некоторые участники уже успели стать фаворитами соревнований, с каждым годом достигая еще более высоких результатов.
В этом году за звание самых сильных, быстрых и ловких боролись более десяти семей. Участники преодолели в общей сложности семь эстафет. Взрослые и дети соревновались в упражнениях с мячом, силовых конкурсах, эстафетах, демонстрирующих ловкость. Громкими аплодисментами поддерживали своих героев болельщики.
В завершении спортивной части мероприятия поздравить с наступающим Новым годом участников соревнований и гостей прибыли Полицейский Дед Мороз и Снегурочка. Новогодних героев с радостью встречали дети и родители.
Пока жюри подводило итоги, мальчишки и девчонки вместе со сказочными персонажами встали в хоровод вокруг ели, исполнив самую любимую новогоднюю песню. После хоровода Полицейский Дед Мороз с удовольствием послушал стихи, специально подготовленные к празднику мальчишками и девчонками.
На церемонии награждения медали победителей были вручены семьям Маслаковых (МО МВД России «Ковровский»), Александровых (УМВД России по городу Владимиру) и Пронькиных (ОМВД России по Александровскому району).
Все участники соревнований получили сладкие подарки от Полицейского Деда Мороза и Снегурочки, а также заряд отличного настроения, которого точно хватит на весь следующий год!