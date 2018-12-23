Ежегодный зимний спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошел во Владимире.

В центре реабилитации УМВД России по Владимирской области прошел традиционный предновогодний спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», организованный сотрудниками полиции при участии членов Общественного совета областного Управления в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».Открыл мероприятие начальник УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Павел Алексахин. Приветствуя собравшихся, он отметил, что такой формат соревнований дает возможность провести время с близкими, с которыми сотрудникам полиции не всегда удается быть рядом в силу специфики своей работы, пожелал всем успехов, отличного настроения и от имени руководства областного аппарата поздравил с наступающими новогодними праздниками.Член Общественного совета Ольга Казурова, приветствуя семейные команды полицейских, пожелала честной борьбы участникам соревнований и поздравила всех с Новым годом.Проводимые соревнования среди семей полицейских Владимирской области за несколько лет стали доброй традицией. Заявки на участие принимаются от сотрудников из областного центра и районных подразделений. За это время некоторые участники уже успели стать фаворитами соревнований, с каждым годом достигая еще более высоких результатов.В этом году за звание самых сильных, быстрых и ловких боролись более десяти семей. Участники преодолели в общей сложности семь эстафет. Взрослые и дети соревновались в упражнениях с мячом, силовых конкурсах, эстафетах, демонстрирующих ловкость. Громкими аплодисментами поддерживали своих героев болельщики.В завершении спортивной части мероприятия поздравить с наступающим Новым годом участников соревнований и гостей прибыли Полицейский Дед Мороз и Снегурочка. Новогодних героев с радостью встречали дети и родители.Пока жюри подводило итоги, мальчишки и девчонки вместе со сказочными персонажами встали в хоровод вокруг ели, исполнив самую любимую новогоднюю песню. После хоровода Полицейский Дед Мороз с удовольствием послушал стихи, специально подготовленные к празднику мальчишками и девчонками.На церемонии награждения медали победителей были вручены семьям Маслаковых (МО МВД России «Ковровский»), Александровых (УМВД России по городу Владимиру) и Пронькиных (ОМВД России по Александровскому району).Все участники соревнований получили сладкие подарки от Полицейского Деда Мороза и Снегурочки, а также заряд отличного настроения, которого точно хватит на весь следующий год!