Певица рассказала о том, как изменились ее взгляды и мечты с начала карьеры. Артистка заявила, что
начала относиться к себе и миру более философски.
Певица рассказала о том, как изменились ее взгляды и мечты с начала карьеры. Артистка заявила, что
начала относиться к себе и миру более философски.
Если раньше Татьяна Буланова считала, что главными качествами, которые стоит
привить сыну, является удачливость и вера в себя, то теперь ее позиция
изменилась. На место их встали настойчивость и ответственность.
Отметим, что у
исполнительницы двое детей. Это 25-летний Александр от первого брака со звукорежиссером и продюсером
Николаем Тагриным, с которым певица прожила 13 лет и Никита, родившийся 8
марта 2007 года от второго брака с футболистом с Владиславом Радимовым.
По словам Булановой,
помимо детей, женское счастье теперь включает и наличие любимого супруга. Много
лет назад, актриса представляла, что через десять лет не слишком сильно
изменится. Кроме того, певица призналась, что планирует стать бабушкой, и не
единожды.
Что касается красоты,
то звезда считает, что ее сохранение вовсе не дар природы. По мнению Булановой,
это тяжелый труд, передает К слову, не так давно 49-летняя
знаменитость заметно помолодела и похорошела, что сразу отметили ее поклонники.
Певица тщательно следить за внешностью и ухаживает за собой.
По поводу любви точка
зрения Татьяны спустя годы не изменилась. Она по-прежнему считает, что за нее
нет смысла бороться.