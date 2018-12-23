Певица рассказала о том, как изменились ее взгляды и мечты с начала карьеры. Артистка заявила, что начала относиться к себе и миру более философски.

Певица рассказала о том, как изменились ее взгляды и мечты с начала карьеры. Артистка заявила, чтоначала относиться к себе и миру более философски.Если раньше Татьяна Буланова считала, что главными качествами, которые стоитпривить сыну, является удачливость и вера в себя, то теперь ее позицияизменилась. На место их встали настойчивость и ответственность.Отметим, что уисполнительницы двое детей. Это 25-летний Александр от первого брака со звукорежиссером и продюсеромНиколаем Тагриным, с которым певица прожила 13 лет и Никита, родившийся 8марта 2007 года от второго брака с футболистом с Владиславом Радимовым.По словам Булановой,помимо детей, женское счастье теперь включает и наличие любимого супруга. Многолет назад, актриса представляла, что через десять лет не слишком сильноизменится. Кроме того, певица призналась, что планирует стать бабушкой, и неединожды.Что касается красоты,то звезда считает, что ее сохранение вовсе не дар природы. По мнению Булановой,это тяжелый труд, передает К слову, не так давно 49-летняязнаменитость заметно помолодела и похорошела, что сразу отметили ее поклонники.Певица тщательно следить за внешностью и ухаживает за собой.По поводу любви точказрения Татьяны спустя годы не изменилась. Она по-прежнему считает, что за неенет смысла бороться.