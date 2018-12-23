Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон Украины О статусе ветеранов войны. Поправки в том числе предусматривают меры дополнительной социальной защиты для участников украинских националистических организаций. В их числе — Украинская повстанческая армия (запрещена в России).

Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон Украины "О статусе ветеранов войны". Поправки в том числе предусматривают меры дополнительной социальной защиты для участников украинских националистических организаций. В их числе — Украинская повстанческая армия (запрещена в России), сообщается на сайте Верховной Рады.Также допгарантии соцзащиты получают вооруженных подразделений Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и ряда других националистических организаций, которые на Украине считаются "борцами за независимость страны". После вступления закона в силу эти "ветераны" получат те же государственные социальные гарантии, как и участники боевых действий. Сейчас число бывших участников ОУН и УПА составляет 1,2 тысячи человек.УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН. Она действовала преимущественно на Западной Украине и сотрудничая с гитлеровцами, воевала против советских войск. Позднее лозунг украинских националистов "Слава Украине — героям слава!" стал официальным воинским приветствием на Украине.Героизация пособников фашистов вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, бойцы ОУН-УПА принимали участие в "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения Волыни. Тогда, по разным оценкам, были убиты от 36 до 100 тысяч мирных жителей.