На месте пожара в шахте в Соликамске найдено тело последнего погибшего, сообщили в оперативном штабе. Девятого погибшего рабочего обнаружили горноспасатели, однако на поверхность тела пока не подняты.

На месте пожара в шахте в Соликамске найдено тело последнего погибшего, сообщили в оперативном штабе. Девятого погибшего рабочего обнаружили горноспасатели, однако на поверхность тела пока не подняты, передает ТАСС.Задымление в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 (СКРУ-3) компании "Уралкалий" произошло накануне около 12:04 по местному времени (10:04 по Москве). В стволе шахты работали 17 человек, восемь из них вышли на поверхность и не пострадали. Под землей на глубине 364 метров остались девять сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30".По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор. Глубина шахты — 500 метров, пожар возник на глубине 340 метров.Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек.Президент России Владимир Путин, выслушав доклады губернатора региона Максима Решетникова и главы МЧС РФ Евгения Зиничева, поручил сделать все необходимое для помощи пострадавшим и семьям погибших. Путин также поручил органам следствия выяснить причины, которые привели к гибели людей.