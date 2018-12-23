Очаги открытого горения на шахте Уралкалия в Пермском крае полностью потушены. Идет доставка тел погибших на поверхность. Понедельник в Пермском крае объявлен днем траура.

Пожар на шахте "Уралкалия" в Соликамске полностью потушен, сообщает региональное управление МЧС.Пожар и вызванное им сильное задымление в шахте "Уралкалия" возникли в субботу во время проведения строительных работ. Из 17 человек, работавших там, на поверхность удалось выбраться только девятерым. Восемь человек остались заблокированы в шахте. Несмотря на усилия пожарных, спасти их не удалось. На данный момент все личности погибших установлены, это жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. Сейчас их тела доставляют на поверхность.По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек"). Задержаны четыре работника подрядной организации, выполнявшей строительные работы.Президент РФ Владимир Путин поручил принять необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.На территории Пермского края 24 декабря объявлен днем траура.