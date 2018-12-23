Большая по итогам года пресс-конференция президента Путина длилась почти четыре часа и транслировалась в прямом эфире.

Большая по итогам года пресс-конференция президента Путина длилась почти четыре часа и транслировалась в прямом эфире. Огромный зал журналистов иногда бурлил так, что Путин в какой-то момент пошутил, что не будем здесь устраивать митинг, тем более несанкционированный. Выравнивая настроения, Президент проявлял чудеса выдержки, отвечал подробно и вот уже в 14-й раз провел пресс-конференцию, аналога которой нет нигде в мире.Шел четвертый час пресс-конференции, а настойчивость журналистов только нарастала. Слово не просили — требовали. А начиналась беседа с подведения итогов года. Видно, как готовился Владимир Путин: на бумагах — пометки ручкой."За десять месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. По последним данным, он составит 0,5 %. Впервые мы имеем профицит с 2011 года", — начал глава государства."Многие эксперты по экономике, в том числе Кудрин, заявляют, что в реальности российская экономика вот уже десять лет растет в среднем всего 1%. И если это так, то это, по сути, топтание на месте, стагнация", — сказал Павел Зарубин, политический обозреватель ВГТРК."Давайте не будем забывать, как развивалась экономика. Были и более высокие темпы роста, были спады, связанные с мировым кризисом 2008-2009 годов. Он пришел к нам извне, спад составил, по-моему, 7,8%. Потом потихоньку мы из этого вылезали в течение многих лет. Потом в 2014-2015 годах — еще один кризис: обрушение цен на нефть, на основные виды наших экспортных товаров. Поэтому просто так механически считать нельзя. Нам что нужно сделать? Нам нужно войти в другую лигу экономик. И не только по объемам. На это и нацелены наши национальные проекты. Нам нужен прорыв. Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще никаких", — считает президент.Санкции — фактор, который российскому правительству нельзя не учитывать при планировании. За одним пакетом ограничений вводится другой. И здесь на лицо неприкрытые двойные стандарты."Существуют скандал со Скрипалями и реакция Запада на него, убийство саудовского журналиста Хашогги, но здесь совершенно другая реакция", — отметил Илья Петренко, корреспондент телеканала RТ."Хашогги убит. Это очевидно, все это признали. Скрипаль, слава богу, жив. Тем не менее в отношении России куча санкций. Не переставая, до сих пор об этом говорят. А во втором случае — тишина полная. Это политизированный русофобский подход. Это только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое придумали бы. Для меня это очевидно. А цель только одна — сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу. Да, негативные влияния есть, но, посмотрите, есть и плюсы от этих санкционных дел. В чем они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям, и, кстати, западные эксперты это тоже признают. А сельское хозяйство сделало такой рывок, какой трудно себе представить было. Объемы продаж на внешний рынок увеличились с 2000 года в 16 раз", — уточнил Владимир Путин.1702 аккредитованных журналиста. Рекорд всех 14 пресс-конференций Путина. Представительство от районных многотиражек до ведущих мировых изданий, которые все о своем."На Западе многие политики, эксперты и даже простые люди видят в России большую угрозу. Они даже думают, что вы как президент России хотите править миром, — сказала Анн Мария Симмонс, журналист газеты The Wall Street Journal. – Вы действительно хотите этого? И скажите, пожалуйста, какова настоящая цель вашей внешней политики?""Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Но это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, с расходами на оборону: 700 с лишним миллиардов долларов Соединенные Штаты тратят на оборону, а мы — 46. И вы считаете, что наша цель — управлять миром?!" – подчеркнул Путин.Соединенные Штаты последовательно выходят из договоров, которые в свое время с таким трудом остановили гонку вооружений. Разрывая важнейшие документы, американцы работают над новым видом оружия. Путин привел в пример баллистические ракеты в неядерном исполнении, о которых размышляет Пентагон."Из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой. Да кто ее знает, она в ядерном или неядерном, пойди там разберись. Это же очень опасная вещь. Мы наблюдем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонку вооружений. После выхода Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность", — заявил Путин.Хоть и рядом пресс-секретарь, Путин традиционно так вовлекается в беседу, что сам начинает давать журналистам слово."Когда мне говорят о молодежи, я все время вспоминаю некоторые трагические и героические страницы нашей современной истории. Давайте вспомним роту десантников — 96 человек, молодых парней, которые прямо чуть ли не со школьной скамьи оказались в Вооруженных силах. 96 человек против двух тысяч. В живых остались шесть. Почти трое суток бой шел, несколько раз переходил в рукопашную, дрались лопатами и ножами. Вот герои, вот молодежь, 19-20 лет ребята. А по поводу задержания рэперов, так я согласен, что это ни к чему, это результат, обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет", — отметил глава государства.О безалаберности в чиновничьей среде президента тоже спросили. Что-то нужно делать со средним звеном."Это извечный российский тезис: царь — хороший, а бояре — воры и разбойники. Если что-то не получается, то все виноваты. Конечно, есть люди, которые не отдают себе отчет в том, что они говорят. Оказались не на своем месте. Но это же это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Это значит, что он просто не готов для такой работы. Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать. "Лидеры России" — у нас проводится конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей. Из этой когорты, по-моему, человек двенадцать или пятнадцать стали губернаторами, два министра федеральных, пять или шесть — заместители министров. Постепенно будем распространять это и дальше", — заверил Владимир Путин.Не меньше, а может быть, и больше общественной жизни волновала некоторых журналистов личная жизнь президента. Вот и эта пресс-конференция не обошлась без вопросов из серии: а что у вас?"Госканалы не спросят: а когда вы женитесь? И на ком?" – поинтересовался Александр Юнашев, журналист интернет-издания Life."Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное", — ответил Путин.Но президент был настроен на деловой, даже острый разговор и сам сознательно поднимал градус дискуссии. "У нас не так благостно идет, но все-таки более-менее ровненько. А вот "Новая газета" нам что-нибудь подбросит", — сказал он."Насколько это вообще правильно, что бизнесмен, которого называют вашим поваром, Евгений Пригожин, руководит ЧВК "Вагнер"? И в целом что вы думаете о деятельности частных военных компаний?" – спросил Илья Азар, корреспондент "Новой газеты"."Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны. Они — люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, и здесь ничего страшного нет. Это такая у нас политическая возня происходит. По поводу "Вагнера" и того, что люди делают. Если они не нарушают российский закон, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", — считает Путин.Украинский журналист привычно обвинил Москву в оккупации Донбасса. Крым его, похоже, уже перестал интересовать, зато представительнице Euronews полуостров не давал покоя."Зачем России укреплять военное присутствие в Крыму и готова ли она объявить всю акваторию Азовского моря своей территорией?" – спросила Галина Полонская, корреспондент Euronews."На любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение. Что касается Азовского моря и Керченского пролива, обычной деятельности, никто не ограничивает, пожалуйста. Кстати говоря, рыбаков наших в свое время захватили в общем море. Тем не менее захватили, капитана до сих пор держат. И ваш канал Euronews об этом не чирикает, как будто так и надо", — заметил президент.Ответив на 53 вопроса, Путин закончил пресс-конференцию, чтобы начать другой разговор — уже с одним журналистом. Его ждала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка с редчайшей болезнью. Она лишилась зрения, когда ей было восемь лет.Ей очень хотелось взять интервью у важного человека. Накануне Нового года поделилась желанием с волонтерами, они и помогли устроить чудо. Девочке как настоящей телезвезде сделали макияж, прическу. Выставили камеры и свет. В собеседниках — президент, которого возле елки с подарками можно обо всем расспросить."Какой бы вы хотели получить подарок на Новый год?" – поинтересовалась Регина."Это сложный вопрос для меня. Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, был со знаком плюс. Это осознание того, что год прошел не зря, что мы находимся на правильном пути, добиваемся поставленной перед собой цели. Вот это осознание является самым главным для любого человека. И для меня тоже", — подчеркнул Владимир Путин.- А у вас есть желание, которое вы бы загадали под бой курантов?- Есть. Но это же желание тайное. Но тебе могу сказать по секрету.- Пусть оно сбудется. Я желаю вам исполнения этого желания обязательно.- А мое желание простое: чтобы все желания исполнялись.