Представители стран, поддержавших в ООН украинскую резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму, для начала должны побывать в республике, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По словам парламентария, ему стыдно за те государства, которые голосуют за резолюцию, не зная сути вопроса.

Представители стран, поддержавших в ООН украинскую резолюцию о "нарушениях прав человека в Крыму", для начала должны побывать в республике, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По словам парламентария, ему "стыдно за те государства, которые голосуют за резолюцию, не зная сути вопроса", передает ТАСС.Власти Крыма готовы принять комиссию ООН и допустить ее во все населенные пункты, не составляя для ее членов никаких программ, отметил он. И если представители ООН не обнаружат нарушений прав человека, они должны выйти на площадь имени Ленина в центре Симферополя и "при многочисленном стечении народа извиниться за те безобразия, которые они творят вместе с Украиной".Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла украинский вариант резолюции по Крыму, осуждающей "нарушение прав человека" и "незаконное установление российских законов, юрисдикции и управления" на полуострове.Документ поддержали 67 делегаций стран-членов ООН, в том числе США, ЕС, Турция и Япония. Против выступили 27 делегаций, включая представителей Китая, Индии, Сирии и ЮАР. Еще 70 стран при голосовании воздержались. Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая в ООН, обвинил российские власти в "пытках, сексуальном насилии и других нарушениях прав жителей Крыма".Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в связи с этим подчеркнул, что Украина уже четыре года подряд упорно представляет мировому сообществу ситуацию в Крыму как вооруженный конфликт, тогда как полуостров перешел под юрисдикцию РФ в результате референдума.Глава республики Сергей Аксенов также пригласил представителей ООН, ОБСЕ, Европарламента в Крым, чтобы оценить реальную ситуацию в регионе. "Подобные документы откровенно игнорируют мнение самих крымчан", — считает Аксенов.