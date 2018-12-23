Гендиректор компании Уралкалий Дмитрий Осипов в воскресенье сообщил о решении выплатить семьям погибших рабочих по три миллиона рублей.

Гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов в воскресенье сообщил о решении выплатить семьям погибших рабочих по три миллиона рублей. Также Осипов пообещал родственникам жертв пожара в шахте помощь и поддержку, пишет "Интерфакс".Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей вне зависимости от того, из какого региона рабочие приехали.Предприятие "Управление строительства-30" оплатит похороны своих сотрудников и выплатит семьям по два миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель ФГУП "УС-30" Андрей Максимов.Также семьям погибших на производстве полагается страховая выплата в размере миллиона рублей.Власти Башкирии выплатят по миллиону рублей семьям троих строителей — жителей республики.Девять рабочих погибли в стволе шахты "Соликамск-3" в субботу. В ходе работ возникли пожар и задымление.