В японской Каруидзаве завершился международный турнир по керлингу. Женская сборная России, за которую выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиева, заняла первое место.

В японской Каруидзаве завершился международный турнир по керлингу. Женская сборная России, за которую выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиева, заняла первое место.В финале турнира россиянки одержали победу над команду из Японии со счетом 8:3. Третье место заняла еще один японский коллектив.Отметим, что в турнире участвовали 15 команд из Японии, России, Южной Кореи, Шотландии и Канады.