В Ханой прибыла российская парламентская делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты возложили венки к памятнику Павшим героям и посетили мемориальный комплекс Хо Ши Мина. Впереди – встречи с руководством страны и переговоры об укреплении межпарламентского сотрудничества.

В Ханой прибыла российская парламентскаяделегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты возложиливенки к памятнику Павшим героям и посетили мемориальный комплекс Хо Ши Мина.Впереди – встречи с руководством страны и переговоры об укреплениимежпарламентского сотрудничества.Наблюдатели придают большое значениенынешнему визиту Вячеслава Володина во Вьетнам. На фоне политики развитиямеждународных межпарламентских контактов эта поездка станет важной составляющейв деле становления парламентской дипломатии. Она активно развивается благодаряинициативам главы Думы VII созыва.Потрадиции визит начался с посещения знаковых мест в столице Ханоя. ВячеславВолодин возложил венок к памятнику Павшим героям. Он находится в северной части вьетнамскойстолицы. Мемориал был открыт 7 мая 1994 года, в день празднования 40-летияпобеды вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов приДьенбьенфу.Затем российская делегациянаправилась в мемориальный комплекс Хо Ши Мина. Здесь находятся музей, парк имемориальные домики первого президента страны. Музей – подарок советскогоправительства вьетнамскому народу. Мавзолей Хо Ши Мина тоже спроектирован ипостроен при содействии советских специалистов.На завтра, 24 декабря у Вячеслава Володиназапланированы двусторонние встречи: предстоят переговоры президентом Вьетнама Нгуен ФуЧонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком и с главой Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган. Основными темамиобсуждения станут вопросы двустороннего взаимодействия России и Вьетнама,в том числе, сотрудничества между парламентами двух стран.Напомним,что во время визита президента Вьетнама в Россию в сентябре 2018 года ВячеславВолодин предложил создать двустороннюю межпарламентскую комиссию высокого уровня. СпикерГосдумы выразил тогда уверенность, что это придаст дополнительный импульсотношениям Москвы и Ханоя.Позже, в октябре Москву посетила председательНационального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Она поддержала идеюсоздания комиссии и предложила более конкретно обсудить этот вопросво время визита Вячеслава Володина во Вьетнам.