В Ханой прибыла российская парламентская
делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты возложили
венки к памятнику Павшим героям и посетили мемориальный комплекс Хо Ши Мина.
Впереди – встречи с руководством страны и переговоры об укреплении
межпарламентского сотрудничества.
В Ханой прибыла российская парламентская
делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты возложили
венки к памятнику Павшим героям и посетили мемориальный комплекс Хо Ши Мина.
Впереди – встречи с руководством страны и переговоры об укреплении
межпарламентского сотрудничества.
Наблюдатели придают большое значение
нынешнему визиту Вячеслава Володина во Вьетнам. На фоне политики развития
международных межпарламентских контактов эта поездка станет важной составляющей
в деле становления парламентской дипломатии. Она активно развивается благодаря
инициативам главы Думы VII созыва.
По
традиции визит начался с посещения знаковых мест в столице Ханоя. Вячеслав
Володин возложил венок к памятнику Павшим героям. Он находится в северной части вьетнамской
столицы. Мемориал был открыт 7 мая 1994 года, в день празднования 40-летия
победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при
Дьенбьенфу.
Затем российская делегация
направилась в мемориальный комплекс Хо Ши Мина. Здесь находятся музей, парк и
мемориальные домики первого президента страны. Музей – подарок советского
правительства вьетнамскому народу. Мавзолей Хо Ши Мина тоже спроектирован и
построен при содействии советских специалистов.
На завтра, 24 декабря у Вячеслава Володина
запланированы двусторонние встречи: предстоят переговоры президентом Вьетнама Нгуен Фу
Чонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком и с главой Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган. Основными темами
обсуждения станут вопросы двустороннего взаимодействия России и Вьетнама,
в том числе, сотрудничества между парламентами двух стран.
Напомним,
что во время визита президента Вьетнама в Россию в сентябре 2018 года Вячеслав
Володин предложил создать двустороннюю межпарламентскую комиссию высокого уровня. Спикер
Госдумы выразил тогда уверенность, что это придаст дополнительный импульс
отношениям Москвы и Ханоя.
Позже, в октябре Москву посетила председатель
Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Она поддержала идею
создания комиссии и предложила более конкретно обсудить этот вопрос
во время визита Вячеслава Володина во Вьетнам.