Резолюцию Украины о нарушениях прав человека в Крыму поддержали 67 стран, включая ЕС и США. Правда, финансировать проект в ООН отказались, из-за чего Россия считает его бессмысленным.

Резолюцию Украины о нарушениях прав человека в Крыму поддержали 67 стран, включая ЕС и США. Правда, финансировать проект в ООН отказались, из-за чего Россия считает его бессмысленным.Агентство уточняет, что документ поддержали 67 стран, это как страны-члены ЕС, так и США. Против резолюции проголосовали 26 делегаций, еще 70 предпочли воздержаться.Комментируя документ, заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин отметил, что резолюция является "антироссийской, фальшивой и бессмысленной". Он также выразил благодарность пятому комитету Генассамблеи за отказ проводить финансирование проекта.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за проект, опять же предложенный Украиной, за милитаризацию Крыма, а также Азовского и Черного морей. За резолюцию свои голоса отдали 66 стран. документ осуждает введение на полуостров российских военных, а также строительство моста через Керченский пролив.В 2017 году ООН уже предъявляла претензии России по поводу Крыма, связанные с нарушениями прав человека. В организации утверждали, что на полуострове проходят массовые аресты, задержания, а также пытки и внесудебная казнь. Впрочем, каких-либо доказательств этому приведено не было.