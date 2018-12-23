Для гостей воспитанники интерната устроили настоящий концерт с элементами сложных акробатических номеров, конкурсы, танцы и шуточные номинации – всё в стиле великого клоуна – основателя интерната...

В школе-интернате имени Ю.В. Никулина состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие сотрудники УВД по ЮВАО.Школа-интернат имени Никулина, которая является подшефной Управления Юго-Восточного округа г. Москвы и где воспитываются дети-сироты от 2 месяцев до 18 лет, провела праздничный концерт в честь своего 23-летия со дня основания Юрием Никулиным.По доброй традиции руководство школы пригласило представителей УВД по ЮВАО – начальника УВД генерал-майора полиции Сергея Карпова, члена Женского совета майора внутренней службы Ирину Зайцеву, а также руководителей территориальных подразделений районов Выхино-Жулебино и Кузьминки, тесно взаимодействующих с администрацией школы.Для гостей воспитанники интерната устроили настоящий концерт с элементами сложных акробатических номеров, конкурсы, танцы и шуточные номинации – всё в стиле великого клоуна – основателя интерната.В ходе представления Сергей Карпов и другие присутствовавшие сотрудники полиции Юго-Востока со сцены поздравили коллектив и подопечных Школы циркового искусства с очередной годовщиной и наступающим новым годом, вручив памятный подарок – аквариум. Начальник УВД выступил также с пожеланиями всем детям-сиротам обрести свою настоящую крепкую семью, хранить и заботиться о ней.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18