Принц Гарри и Меган Маркл отказались от Рождества в доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Говорят, что герцогини не ладят.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от Рождества в доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Говорят, что герцогини не ладят.Принц Гарри и Меган Маркл будут встречать Рождество в Сандрингемском дворце в числе других 30 гостей, при этом на приеме у Кейт Миддлтон и принца Уильяма они не появятся, пишет The Sun.Издание отмечает, что причиной такого решения послужили разногласия, которые постоянно возникают между Мидллтон и Маркл."Они не очень ладят", – отметил источник издания.Ранее СМИ писали, что принц Гарри вместе с супругой побывали на рождественском ужине у королевы Елизаветы II.Примечательно, что в случае с Маркл королевская семья частенько нарушает все каноны. Так, в прошлом году, еще не будучи замужем за Гарри, Меган уже была приглашена на встречу Рождества в кругу королевской семьи, хотя, по традиции, такое дозволено только ее членам.Более того, бывшая актриса с завидной регулярностью демонстрирует пренебрежение к правилам и канонам Букингемского дворца.Впрочем, были исключения и для Кейт Миддлтон, которая в 2010 году, несмотря на то, что была уже обручена с Уильямом, встречала Рождество в кругу своих родителей.