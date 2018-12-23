В администрации города Клинцы (Брянская область), чиновники которой отправили своих детей в Турцию по линии благотворительного фонда, произошли изменения. Замглавы администрации по социальным вопросам, которая и курировала поездку, уволилась, а начальник отдела образования получила выговор.

В администрации города Клинцы (Брянская область), чиновники которой отправили своих детей в Турцию по линии благотворительного фонда, произошли изменения. Так, заместитель главы администрации по социальным вопросам, которая и курировала поездку, уволилась, а начальник отдела образования получила выговор.Как сообщил в воскресенье глава администрации Клинцов Александр Морозов, таковы результаты прокурорской проверки, которая была организована по этому поводу. Он добавил, что замечания прокуратуры касались недостаточного информирования населения о поездке в Турцию, пишет ТАСС.Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в воскресенье, что намерен рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения в должности главы города Клинцы Олега Шкуратова. Его дочь была в составе группы, посетившей Турцию. "Так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять", — сказал Богомаз, слова которого приводит "Интерфакс".В Турцию пригласили 50 человек из Клинцов. Изначально планировалось, что туда поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью, но потом городской отдел образования решил изменить состав участников и отправить тех, кто добился "определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности". Как отметил губернатор, 10 человек из этих 50 — это дети чиновников, но чиновников невысокого ранга: простых сотрудников администрации, полиции и других городских структур.Со своей стороны мэр Клинцов Шкуратов не видит в своих действиях никаких нарушений и не усматривает признаков превышения должностных полномочий. "7000 детей в городе. Из них поехали 50. Мое мнение: никаких злоупотреблений полномочиями не было", — подчеркнул он.С поездкой детей чиновников из Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда ранее в воскресенье потребовали разобраться в "Единой России". В марте этого года группа детей из Клинцов побывала в турецком городе Демре за счет благотворительного фонда имени трагически погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова. "По странному стечению обстоятельств среди победителей оказались дети чиновников", — отметили в "Единой России".