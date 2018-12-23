Юморист выложил в соцсеть новое фото своих наследников. Снимок привел народ в восторг.

Юморист выложил в соцсеть новое фото своих наследников. Снимок привел народ в восторг.Лиза и Гарри позируютв домашней библиотеке. Чтение книг – одно из любимых увлечений малышей.Подписчики Максима Галкинабурно отреагировали на фото. Многие назвали детей Примадонны и телеведущего ангелочками.Примечательно, что все комментарии под снимком – добрые и позитивные.Как только невеличают наследников знаменитой пары. "Куклята", "Милые ребята!", "Принц ипринцесса", "Сладкие", "Очень хорошенькие", "Чудо-детки!", "Сентиментальноефото", "Любимки", – написали поклонники звездного семейства. Также фолловерыотметили, что Лиза и Гарри подросли.Подписчики просятМаксима Галкина чаще радовать их новыми фотографиями детей и большерассказывать о жизни малышей. Также подписчики не упустили возможностьрассмотреть на снимке и интерьер комнаты. Домашняя библиотека Пугачевой иГалкина собрала множество положительныхотзывов.Отметим, юмористчасто делится фотографиями и видео детей в своем Instagram. Он перестал скрывать Лизу и Гарри,чтобы их не караулили папарацци.Сейчас звездноесемейство вовсю готовится к встрече Нового года. В доме Аллы Пугачевой иМаксима Галкина с нетерпением ждут предстоящего праздника. Как только вПодмосковье выпал снег, Лиза и Гарри отправились играть в снежки водворе. Также заботливые родители установили для малышей горку.