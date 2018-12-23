Юморист выложил в соцсеть новое фото своих наследников. Снимок привел народ в восторг.
Юморист выложил в соцсеть новое фото своих наследников. Снимок привел народ в восторг.
Лиза и Гарри позируют
в домашней библиотеке. Чтение книг – одно из любимых увлечений малышей.
Подписчики Максима Галкина
бурно отреагировали на фото. Многие назвали детей Примадонны и телеведущего ангелочками.
Примечательно, что все комментарии под снимком – добрые и позитивные.
Как только не
величают наследников знаменитой пары. "Куклята", "Милые ребята!", "Принц и
принцесса", "Сладкие", "Очень хорошенькие", "Чудо-детки!", "Сентиментальное
фото", "Любимки", – написали поклонники звездного семейства. Также фолловеры
отметили, что Лиза и Гарри подросли.
Подписчики просят
Максима Галкина чаще радовать их новыми фотографиями детей и больше
рассказывать о жизни малышей. Также подписчики не упустили возможность
рассмотреть на снимке и интерьер комнаты. Домашняя библиотека Пугачевой и
Галкина собрала множество положительных
отзывов.
Отметим, юморист
часто делится фотографиями и видео детей в своем Instagram. Он перестал скрывать Лизу и Гарри,
чтобы их не караулили папарацци.
Сейчас звездное
семейство вовсю готовится к встрече Нового года. В доме Аллы Пугачевой и
Максима Галкина с нетерпением ждут предстоящего праздника. Как только в
Подмосковье выпал снег, Лиза и Гарри отправились играть в снежки во
дворе. Также заботливые родители установили для малышей горку.