Автоинспекторы заметили подозрительного человека, который возле канализационного люка сматывал длинный кабель. Как установили полицейские, мужчина хотел похитить его...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 28- летний приезжий их ближнего зарубежья, пытавшийся похитить кабель длинной 600 метров принадлежащий одной из телекоммуникационной компании.При патрулировании территории сотрудники полиции заметили подозрительного человека, который возле канализационного люка сматывал длинный кабель. Как установили полицейские, мужчина хотел похитить его, однако не смог довести свой умысел до конца, так как был задержан на месте происшествия сотрудниками полиции.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38