С американского космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 23 декабря, стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США. Такие аппараты должны заменить собой спутники, обеспечивающие сигнал GPS по всему миру.

С американского космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 23 декабря, стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию-разработчика ракеты SpaceX.Нынешний запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря, но был перенесен по техническим причинам.Аппарат GPS III станет первым в орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Они постепенно заменят собой спутники, которые обеспечивают сигнал GPS по всему миру в настоящее время.Как ожидается, новый спутник сначала забросят на высоту около 1000 километров над Землей, а потом он будет размещен на средней околоземной орбите — примерно на высоте 20 тысяч километров над планетой.Спутники GPS III весят 3,8 тонны, имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем нынешние спутники. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше. Кроме того, новые аппараты имеют возможность значительно лучше бороться с помехами.Сейчас услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 миллиардов человек.