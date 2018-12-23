Поющая ведущая призналась на своей странице в Instagram, что все еще плохо себя чувствует. Ольга посетовала, что заболела в самый пик новогодних корпоративов.

Поющая ведущая призналась на своей странице в Instagram, что все еще плохо себя чувствует. Ольга посетовала, что заболела в самый пик новогодних корпоративов.Здоровье подвелопевицу очень некстати. "Очень надеюсь, что завтра себя буду чувствовать намного лучше.Все, что необходимо, делаю. Весь оставшийся декабрь расписан по минутам, еще иконцерт в новогоднюю ночь", – написала Бузова. При этом она добавила, чтоболеть нельзя и посоветовала фолловерам беречь себя и близких.Ранее она призналась, что у нее температура 39,1. Видимо, певицу подкосилвирус. "Олечка, выздоравливай", "Держитесь,не болейте", "Поскорее выздоравливайте", – пожелали певице поклонники. Хэйтерыже злобно заметили, что без концерта Бузовой в новогоднюю ночь народ спокойнообойдется.Сама же Ольга на критику не обращает внимания. Певица упорнопродолжает строить карьеру. Недавно Ольга вошла в число российскихселебрити, наиболее часто упоминаемых в СМИ.Можно предположить,что знаменитость себя загнала, поэтому здоровье ее подвело. Ведь она строиткарьеру телеведущей на скандально известном шоу "Дом-2", записываетпесни, снимается в клипах, гастролирует по городам и весям и даже успеваетстановиться участницей различных программ.