Поющая ведущая призналась на своей странице в Instagram, что все еще плохо себя чувствует. Ольга посетовала, что заболела в самый пик новогодних корпоративов.
Поющая ведущая призналась на своей странице в Instagram, что все еще плохо себя чувствует. Ольга посетовала, что заболела в самый пик новогодних корпоративов.
Здоровье подвело
певицу очень некстати. "Очень надеюсь, что завтра себя буду чувствовать намного лучше.
Все, что необходимо, делаю. Весь оставшийся декабрь расписан по минутам, еще и
концерт в новогоднюю ночь", – написала Бузова. При этом она добавила, что
болеть нельзя и посоветовала фолловерам беречь себя и близких.
Ранее она призналась, что у нее температура 39,1. Видимо, певицу подкосил
вирус. "Олечка, выздоравливай", "Держитесь,
не болейте", "Поскорее выздоравливайте", – пожелали певице поклонники. Хэйтеры
же злобно заметили, что без концерта Бузовой в новогоднюю ночь народ спокойно
обойдется.
Сама же Ольга на критику не обращает внимания. Певица упорно
продолжает строить карьеру. Недавно Ольга вошла в число российских
селебрити, наиболее часто упоминаемых в СМИ.
Можно предположить,
что знаменитость себя загнала, поэтому здоровье ее подвело. Ведь она строит
карьеру телеведущей на скандально известном шоу "Дом-2", записывает
песни, снимается в клипах, гастролирует по городам и весям и даже успевает
становиться участницей различных программ.