Горноспасатели подняли на поверхность тела всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте в Соликамске Пермского края. В общей сложности спасатели потратили на это более шести часов. Таким образом, поисковая операция завершена, сообщил оперативный штаб.

Горноспасатели подняли на поверхность тела всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте в Соликамске Пермского края. В общей сложности спасатели потратили на это более шести часов. Таким образом, поисковая операция завершена, сообщил оперативный штаб.Пожар на шахте к настоящему моменту ликвидирован. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, тушение осложнялось тем, что возгорание произошло в вертикальной выработке, куда трудно было подать воду — строящийся ствол шахты водопроводом оборудован не был.С родственниками погибших работают психологи МЧС России.Пожар в стволе рудника горнорудной шахты компании "Уралкалий" в Соликамске вспыхнул утром в субботу, 22 декабря. Погибли девять рабочих подрядной организации, которые оказались заблокированными глубоко под землей. В ходе поисковой операции, которая продолжалась в течение 20 часов, горноспасатели предприняли восемь попыток добраться до них.По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследовать которое будет центральный аппарат СК РФ. В качестве подозреваемых задержаны четверо работников компании-подрядчика. Следователи проводят допросы и изымают документацию.