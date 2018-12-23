Вечерний вылет популярного рейса Красноярск-Иркутск состоялся по графику: надежный Ту-154 начал набор высоты в условиях хорошей видимости и почти при полном отсутствии ветра. Но в воздухе лайнер пробыл около двух минут, из-за отказа двигателя произошла трагедия.

Вечерний вылет популярного рейса Красноярск-Иркутсксостоялся по графику: надежный Ту-154 начал набор высоты в условиях хорошейвидимости и почти при полном отсутствии ветра. Но в воздухе лайнер пробыл околодвух минут, из-за отказа двигателя произошла трагедия.На второй минуте полета экипаж сообщил на землю о сильномхлопке в одном из двигателей. На табло загорелась надпись "пожар", асамолет начал сильно вибрировать. Ситуация усугубилась тем, что пилоты непонимали, какой именно двигатель объят пламенем: на пульте бортинженераодновременно сработало 11 индикаторов неисправностей двигательных установок,что затруднило распознавание истинной причины.Самолет начало кренить вправо, но экипаж справился с креном отклонениямиэлеронов и руля направления. Набор высоты пришлось прекратить, в тот момент самолетне достиг и трех тысяч метров.Так как пилоты не знали точно, какой из двигателей горит,командир корабля решил отключить второй. Спустя 12 секунд, бортинженер понял,что отключен не тот двигатель и попытался его перезапустить.События развивались стремительно: в течение следующих десятисекунд командир и бортинженер определили, что левый двигатель работает,средний выключен, а правый горит. Первый пилот включил систему пожаротушениядвигателя, но в панике забыл закрыть топливный кран.В горячий двигатель одновременно поступали пена и керосин,из-за чего огонь только сильнее разгорался. Через несколько секунд пожарраспространился в полость пилона, оттуда в задний технический отсек, а затем ина соседний двигатель.С этого момента Ту-154 летел с выпущенными шасси и с пожаромв хвостовой части фюзеляжа. Экипаж начал выполнять аварийный заход на посадку,но самолет уже был неуправляем. Спустя три минуты он врезался в землю наскорости 420 километров в час.В катастрофе выжил один из 111 находившихся на борту человек.Это быдл 27-летний пассажир. Мужчина получил тяжелые ранения, но был спасенусилиями врачей. Остальные семь членов экипажа и 103 пассажира погибли в жуткомпожаре.Спасателям пришлось нелегко – они работали в кромешной тьме при 40-градусномморозе. Обломки самолета и тела погибших пришлось собирать, преодолеваядвухметровые сугробы.Комиссия по расследованию причин авиакатастрофы признала действияэкипажа в сложившейся ситуации правильными, несмотря на то, что бортинженернарушил требования инструкции, не закрыв топливный кран.При имитации этойситуации на тренажере с разными экипажами в процессе расследованияошибки совершили все. Комиссия пришла к выводу, что произошедшее в воздухе на рейсеКрасноярск-Иркутск было на пределе операторских возможностей человека.Эта трагедия произошла ровно 28 лет назад – 23 декабря 1984года. Спустя несколько лет, в небольшой березовой роще неподалеку от аэропортаЕмельяново появился мемориал в память погибших.