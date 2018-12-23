Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова выступят в составе национальной команды на зимней Универсиаде 2019 года. Соревнования пройдут со 2 по 12 марта в Красноярске. Запасными в женском одиночном катании будут Евгения Медведева и Мария Сотскова.

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова выступят в составе национальной команды на зимней Универсиаде 2019 года. Соревнования пройдут со 2 по 12 марта в Красноярске. Запасными в женском одиночном катании будут Евгения Медведева и Мария Сотскова.В мужском одиночном катании, как сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, выступят Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин.В танцах на льду нашу страну будут представлять Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. В соревнованиях спортивных пар от России участие примут Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов, Василиса Озерова/Максим Бобров.Кроме того, на Универсиаде также будут разыграны медали в дисциплине синхронное катание. Здесь выступят две российские команды — "Татарстан" и "Дрим Тим".Всего на Играх в Красноярске будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта.