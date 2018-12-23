Террористическая группировка Аль-Каида (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов. С таким предупреждением выступил британский министр безопасности Бен Уоллес, пишет лондонская The Times.

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов. С таким предупреждением выступил британский министр безопасности Бен Уоллес, пишет лондонская The Times.По его словам, растущая угроза со стороны "Аль-Каиды" не дает членам британского правительства "спать по ночам". По данным разведки, группировка разрабатывает технологии уничтожения пассажирских самолетов — например, это могут быть миниатюрные бомбы. Также сообщается о планах исламистов использовать для атак дроны со взрывчаткой.По словам Уоллеса, у "Аль-Каиды" все больше планов в отношении своих потенциальных мишеней в Европе. Министр также рассказал о выделении 25 миллионов фунтов на совместную исследовательскую программу МВД и министерства транспорта с целью разработки защиты самолетов от "новых химических реактивов, разных методов подрыва и внутренних угроз".Тем временем британская полиция отпустила без предъявления обвинений мужчину и женщину, задержанных ранее по подозрению в причастности к запуску беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик. На днях этот аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты из-за двух дронов, регулярно появлявшихся над воздушной гаванью, начиная с вечера 19 декабря. За три дня из-за действий неизвестных операторов дронов были отменены или направлены в другие аэропорты около тысячи самолетов, что так или иначе коснулось 140 тысяч авиапассажиров.По словам представителя полиции графства Сассекс Джейсона Тинглея, задержанные и отпущенные мужчина и женщина полностью сотрудничали со следствием и больше не числятся подозреваемыми в инциденте с беспилотниками в Гатвике. По данным полиции, сам инцидент в Гатвике не был связан с терроризмом.