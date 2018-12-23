Певица
решила встретить Новый год с новой стрижкой. Звезда похвасталась изменениями во
внешности на своей странице в Instagram.
Певица
решила встретить Новый год с новой стрижкой. Звезда похвасталась изменениями во
внешности на своей странице в Instagram.
Любовь Успенская
показала поклонникам снимок с короткой стрижкой и укладкой. Фолловерам новый
имидж пришелся по душе.
На
фото исполнительница в ярком образе: на ней полупрозрачный сценический яркий
костюм и тщательный макияж. Теперь волосы Успенской не лежат на плечах.
"Сегодня постригла
волосы, решила обновиться, в Новый год в новом образе", – подписала знаменитость
и поблагодарила своего парикмахера. Подписчики в комментариях отметили, что
новая стрижка певице очень идет. "Люба, Вы прекрасны!", "Очень красивая стрижка
у самой прекрасной женщины", "Какая красивая, глаз не
оторвать!!!", "Роскошная леди, дух захватывает", "Люба, Любонька,
Любаша, чертовски хороша", – высказались поклонники певицы.
Напомним,
что несколько месяцев назад дочь Успенской Татьяна попала в неприятную историю.
Девушка упала с велосипеда и сильно покалечилась. Она получила заражение крови,
у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. О полном выздоровлении
пока речи не идет.
Ранее Успенская
рассказала, что мечтает стать бабушкой. Она даже пригрозила дочери, что лишит
ее наследства, если внук не появится на свет до 2020 года.