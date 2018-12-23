Певица решила встретить Новый год с новой стрижкой. Звезда похвасталась изменениями во внешности на своей странице в Instagram.

Певицарешила встретить Новый год с новой стрижкой. Звезда похвасталась изменениями вовнешности на своей странице в Instagram.Любовь Успенскаяпоказала поклонникам снимок с короткой стрижкой и укладкой. Фолловерам новыйимидж пришелся по душе.Нафото исполнительница в ярком образе: на ней полупрозрачный сценический яркийкостюм и тщательный макияж. Теперь волосы Успенской не лежат на плечах."Сегодня постриглаволосы, решила обновиться, в Новый год в новом образе", – подписала знаменитостьи поблагодарила своего парикмахера. Подписчики в комментариях отметили, чтоновая стрижка певице очень идет. "Люба, Вы прекрасны!", "Очень красивая стрижкау самой прекрасной женщины", "Какая красивая, глаз неоторвать!!!", "Роскошная леди, дух захватывает", "Люба, Любонька,Любаша, чертовски хороша", – высказались поклонники певицы.Напомним,что несколько месяцев назад дочь Успенской Татьяна попала в неприятную историю.Девушка упала с велосипеда и сильно покалечилась. Она получила заражение крови,у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. О полном выздоровлениипока речи не идет.Ранее Успенскаярассказала, что мечтает стать бабушкой. Она даже пригрозила дочери, что лишитее наследства, если внук не появится на свет до 2020 года.