В Единой России возмущены поездкой детей чиновников за счет благотворительного фонда. Резонансная история произошла в Брянской области.

"Единой России" возмущены поездкой детей чиновников за счетблаготворительного фонда. Резонансная история произошла в Брянской области.Вовласти нет места людям, которые используют служебное положение в собственныхинтересах, заявила первый заместитель секретаря генсовета партии, депутат ГосдумыОльга Баталина."Чиновникив Клинцах Брянской области потрясают не только своим абсолютно аморальным,недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства,убежденностью в своей правоте", – сказала Баталина.Онаотметила, что именно такие резонансные истории формируют отношение к власти вцелом и к команде Брянской области, в которой работает много отзывчивых,порядочных людей.Неприятнои стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих,больных детей, сирот.марте 2018 года 50 детей из города Клинцы Брянской области отдыхали в Турции засчет благотворительного фонда имени убитого посла Андрея Карлова. На моредолжны были полететь дети-инвалиды, однако, по странному стечению обстоятельств,среди отдыхающих оказались дети чиновников. Известно об этом стало толькосейчас.Приэтом на видео, распространенном в Сети, бывший заместитель мэра Клинцов ЛюдмилаЛубская и глава города Олег Шкуратов, отвечая навопросы журналистов, заявили, что не видят ничего предосудительного в том, чтона отдых в Турцию отправились дети чиновников.Пресс-службагубернатора Брянской области Александра Богомаза сегодня, 23 декабря распространила его ,в котором говорится, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны.расследованию этой истории подключилась уполномоченный при президенте по правамребенка Анна Кузнецова. Она обещала проверитьинформацию об отдыхе детей брянских чиновников на курорте в Турции.