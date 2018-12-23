В
Единой России возмущены поездкой детей чиновников за счет
благотворительного фонда. Резонансная история произошла в Брянской области.
В
"Единой России" возмущены поездкой детей чиновников за счет
благотворительного фонда. Резонансная история произошла в Брянской области.
Во
власти нет места людям, которые используют служебное положение в собственных
интересах, заявила первый заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы
Ольга Баталина.
"Чиновники
в Клинцах Брянской области потрясают не только своим абсолютно аморальным,
недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства,
убежденностью в своей правоте", – сказала Баталина.
Она
отметила, что именно такие резонансные истории формируют отношение к власти в
целом и к команде Брянской области, в которой работает много отзывчивых,
порядочных людей.
Неприятно
и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих,
больных детей, сирот.
В
марте 2018 года 50 детей из города Клинцы Брянской области отдыхали в Турции за
счет благотворительного фонда имени убитого посла Андрея Карлова. На море
должны были полететь дети-инвалиды, однако, по странному стечению обстоятельств,
среди отдыхающих оказались дети чиновников. Известно об этом стало только
сейчас.
При
этом на видео, распространенном в Сети, бывший заместитель мэра Клинцов Людмила
Лубская и глава города Олег Шкуратов, отвечая на
вопросы журналистов, заявили, что не видят ничего предосудительного в том, что
на отдых в Турцию отправились дети чиновников.
Пресс-служба
губернатора Брянской области Александра Богомаза сегодня, 23 декабря распространила его ,
в котором говорится, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны.
К
расследованию этой истории подключилась уполномоченный при президенте по правам
ребенка Анна Кузнецова. Она обещала проверить
информацию об отдыхе детей брянских чиновников на курорте в Турции.