В минувшую субботу в Люберцах произошла драка автомобилистов, объезжающих дорожный затор, и местных жителей, недовольных превращением своих дворов в проезжую часть.

В Люберцах в минувшую субботу, 22 декабря, подрались автомобилисты и местные жители. Причиной стал дорожный затор, образовавшийся в районе Красная Горка.Некоторые водители решили объехать пробку через дворы жилых домов, перед которыми быстро выстроилась внушительная очередь из автомобилей.Местные жители выступили против превращения дворов в проезжую часть и попытались перекрыть поток машин. Разгорелся конфликт, перешедший в драку, в которой приняли участие как мужчины, так и женщины.Драчунов быстро разняли силами миролюбивых водителей и прохожих. Дорогу во дворы удалось перекрыть. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.В настоящее время местные активисты открыли сбор средств на установку шлагбаумов.