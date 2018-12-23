В Ивано-Франковской области Украины сгорела гостиница Простоквашино, в огне погиб один человек.

В Ивано-Франковской области Украины сгорела гостиница "Простоквашино", в огне погиб один человек.ЧП произошло в ночь на воскресенье, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Огонь охватил все здание, пожар на площади 1500 квадратных метров удалось ликвидировать в 7 часов утра.Персонал гостиницы, обнаружив возгорание, эвакуировал постояльцев до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Тело погибшего было обнаружено во время работ по разбору сгоревшей конструкции гостиницы. Устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства возникновения пожара.