Курьер, работавший у заявителя, в течение нескольких дней не привозил вырученные денежные средства в офис. Затем он не вышел на работу и перестал отвечать на телефонные звонки...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Измайлово задержали 22-летнего москвича по подозрению в присвоении денежных средств индивидуального предпринимателя.В Отдел МВД России по району Измайлово с сообщением о хищении денежных средств обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей смартфонов и аксессуаров к ним.Полицейские установили, что курьер, работавший у заявителя, в течение нескольких дней не привозил вырученные денежные средства в офис. Затем он не вышел на работу и перестал отвечать на телефонные звонки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово на 9-й Парковой улице задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний москвич.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73