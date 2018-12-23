Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, сколько домашних заданий учителя имеют право задавать школьникам.

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, сколько домашних заданий учителя имеют право задавать школьникам.Выступая на деловом завтраке в "Российской газете", она напомнила, что предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована. Так, в первом классе домашних заданий не задают, во вторых-третьих классах ученик не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертых-пятых классах — максимум два часа, в шестых-восьмых — два с половиной часа, в девятых-одиннадцатых — до трех с половиной часов. "Учителя эти нормы прекрасно знают и должны на них ориентироваться", — приводит слова Васильевой РИА Новости. При этом министр оговорилась, что решение об объеме и содержании домашнего задания принимается в конкретной школе и конкретным учителем.Васильева также посоветовала молодым родителям читать детям книжки, чтобы отвлечь их от гаджетов и чтобы они в школе легче справлялись с нагрузкой. Как отметила министр, сейчас многим ученикам трудно работать с текстом, понимать содержание, запоминать его и анализировать. Как следствие, могут возникнуть проблемы по остальным школьным предметам, и дети начинают проводить за уроками весь вечер, сказала она.Одной из задач министерства Васильева назвала выравнивание ситуации в школах по всем российским регионам, чтобы дети везде могли получать качественное образование. По ее словам, в этом деле педагогам может помочь информационно-образовательный проект "Российская электронная школа".Ранее министр просвещения призвала школьных учителей дать детям передышку и не задавать много домашних заданий на новогодние каникулы.