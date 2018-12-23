Вдова актера Дмитрия Марьянова прервала молчание. Ксения Бик, которую после смерти артиста обвиняли в произошедшем, заявила, что все нападки на нее остаются беспочвенны.

Вдова актера Дмитрия Марьянова прервала молчание. Ксения Бик, которую после смерти артиста обвиняли в произошедшем, заявила, что все нападки на нее остаются беспочвенны.Бик впервые за долгоевремя сделала заявление о причинах и обстоятельствах смерти Марьянова. Онапризналась, что перед смертью муж злоупотреблял алкоголем.По словам Ксении, она неопустила руки и осталась жива только ради дочери Анфисы. Одноклассники началитравить девочку в школе, говоря, что ее папа алкоголик, передает Starhit.ru.Поэтому женщина решилась на откровенный разговор.Материал дополняется