Вдова актера Дмитрия Марьянова прервала молчание. Ксения Бик, которую после смерти артиста обвиняли в произошедшем, заявила, что все нападки на нее остаются беспочвенны.
Вдова актера Дмитрия Марьянова прервала молчание. Ксения Бик, которую после смерти артиста обвиняли в произошедшем, заявила, что все нападки на нее остаются беспочвенны.
Бик впервые за долгое
время сделала заявление о причинах и обстоятельствах смерти Марьянова. Она
призналась, что перед смертью муж злоупотреблял алкоголем.
По словам Ксении, она не
опустила руки и осталась жива только ради дочери Анфисы. Одноклассники начали
травить девочку в школе, говоря, что ее папа алкоголик, передает Starhit.ru.
Поэтому женщина решилась на откровенный разговор.
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