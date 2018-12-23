Россия и Вьетнам выходят на новый
уровень межпарламентских отношений. Так охарактеризовал взаимодействие двух
стран спикер Госдумы Вячеслав Володин. Находясь в Ханое, он дал интервью
вьетнамскому телеканалу VTV.
Россия и Вьетнам выходят на новый
уровень межпарламентских отношений. Так охарактеризовал взаимодействие двух
стран спикер Госдумы Вячеслав Володин. Находясь в Ханое, он дал интервью
вьетнамскому телеканалу VTV.
Володин
проинформировал, что Госдума и Национальное собрание Вьетнама планируют
закрепить свои отношения созданием межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
Этот по формат, по убеждению спикера, позволит выйти на конкретные результаты.
"Считаем вопрос создания двусторонней комиссии
между парламентом Вьетнама и Госдумой очень важным и ответственным
шагом в развитии отношений в рамках парламентского измерения", -
сказал Володин.
До этого отношения парламентов выстраивались
на уровне обмена делегациями с периодичностью раз в год или раз
в два года. Это, как сказал спикер, не обязывало к дальнейшим
шагам. Теперь начинается динамичная работа, встречи будут регулярными.
"Создание
рабочего органа между парламентами, который должен будет в ежегодном
формате обсуждать повестку развития отношений между странами через
парламентское измерение, нас обязывает отрабатывать в течение года эти
вопросы, готовить их к рассмотрению и выходить
на конкретику", – подчеркнул он.
Одна из сфер, где Москва и Ханой могут плодотворно
сотрудничать – цифровая экономика. Также
межпарламентская комиссия может обсуждать вопросы безопасности и борьбы
с терроризмом, работу вьетнамцев в России.
В интервью вьетнамскому телеканалу Вячеслав Володин
напомнил о большой истории отношений народов двух стран. "Когда мы говорим
об истории наших отношений, они характерны тем, что никогда
не омрачались разочарованием. Это хороший фундамент, чтобы развивать их, в том числе, на уровне парламентов", – указал спикер Думы.
Он напомнил, что Советский Союз многое сделал для
независимости Вьетнама. Граждане этой страны получили образование в СССР, они
и сейчас продолжают приезжать в Россию, чтобы повышать квалификацию.
Для нас Вьетнам – стратегический партнер. Товарооборот
только за 2017 год вырос на 35%, в этом году за девять
месяцев этот показатель также продемонстрировал хорошую динамику.
Володин отметил и постоянно растущий обмен туристами.
В 2017 году 570 тысяч россиян посетили Вьетнам,
а в 2020 году эта цифра может вырасти до миллиона человек.
Сегодня,
23 декабря в Ханой прибыла российская парламентская делегация во главе со
спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты возложили венки к памятнику
Павшим героям и посетили мемориальный комплекс Хо Ши Мина. Завтра пройдут встречи
с руководством страны и переговоры об укреплении межпарламентского
сотрудничества.
Наблюдатели
говорят о большом значении визиту Вячеслава Володина во Вьетнам. На фоне активного
развития межпарламентских контактов эта поездка станет важной составляющей в
деле становления парламентской дипломатии, которая сейчас развивается благодаря
инициативам председателя Думы VII созыва.