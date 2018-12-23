Россия и Вьетнам выходят на новый уровень межпарламентских отношений. Так охарактеризовал взаимодействие двух стран спикер Госдумы Вячеслав Володин. Находясь в Ханое, он дал интервью вьетнамскому телеканалу VTV.

Россия и Вьетнам выходят на новыйуровень межпарламентских отношений. Так охарактеризовал взаимодействие двухстран спикер Госдумы Вячеслав Володин. Находясь в Ханое, он дал интервьювьетнамскому телеканалу VTV.Володинпроинформировал, что Госдума и Национальное собрание Вьетнама планируютзакрепить свои отношения созданием межпарламентской комиссии по сотрудничеству.Этот по формат, по убеждению спикера, позволит выйти на конкретные результаты."Считаем вопрос создания двусторонней комиссиимежду парламентом Вьетнама и Госдумой очень важным и ответственнымшагом в развитии отношений в рамках парламентского измерения", -сказал Володин.До этого отношения парламентов выстраивалисьна уровне обмена делегациями с периодичностью раз в год или разв два года. Это, как сказал спикер, не обязывало к дальнейшимшагам. Теперь начинается динамичная работа, встречи будут регулярными."Созданиерабочего органа между парламентами, который должен будет в ежегодномформате обсуждать повестку развития отношений между странами черезпарламентское измерение, нас обязывает отрабатывать в течение года этивопросы, готовить их к рассмотрению и выходитьна конкретику", – подчеркнул он.Одна из сфер, где Москва и Ханой могут плодотворносотрудничать – цифровая экономика. Такжемежпарламентская комиссия может обсуждать вопросы безопасности и борьбыс терроризмом, работу вьетнамцев в России.В интервью вьетнамскому телеканалу Вячеслав Володиннапомнил о большой истории отношений народов двух стран. "Когда мы говоримоб истории наших отношений, они характерны тем, что никогдане омрачались разочарованием. Это хороший фундамент, чтобы развивать их, в том числе, на уровне парламентов", – указал спикер Думы.Он напомнил, что Советский Союз многое сделал длянезависимости Вьетнама. Граждане этой страны получили образование в СССР, онии сейчас продолжают приезжать в Россию, чтобы повышать квалификацию.Для нас Вьетнам – стратегический партнер. Товарообороттолько за 2017 год вырос на 35%, в этом году за девятьмесяцев этот показатель также продемонстрировал хорошую динамику.Володин отметил и постоянно растущий обмен туристами.В 2017 году 570 тысяч россиян посетили Вьетнам,а в 2020 году эта цифра может вырасти до миллиона человек.Сегодня,23 декабря в Ханой прибыла российская парламентская делегация во главе соспикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты возложили венки к памятникуПавшим героям и посетили мемориальный комплекс Хо Ши Мина. Завтра пройдут встречис руководством страны и переговоры об укреплении межпарламентскогосотрудничества.Наблюдателиговорят о большом значении визиту Вячеслава Володина во Вьетнам. На фоне активногоразвития межпарламентских контактов эта поездка станет важной составляющей вделе становления парламентской дипломатии, которая сейчас развивается благодаряинициативам председателя Думы VII созыва.