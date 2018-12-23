Певец продолжает находиться в больнице. 24-летний артист поделился новым кадром из палаты в Instagram.

Певец продолжает находиться в больнице. 24-летнийартист поделился новым кадром из палаты в Instagram.Егор Крид оказался в клинике в Сургуте, о чемранее сообщил в своем микроблоге. 19 декабря организаторы его концерта сообщили об отменевыступления исполнителя "по техническим причинам".Певец опубликовал новое видео, где лежит подкапельницей, в Stories в Instagram. Судя по всему, Криду нестало лучше. "Утро начинается не с кофе", – подписал ролик артист. А всего задень до этого Егор разместил в соцсети фотографию с концерта, под которойнапомнил фолловерам, что не стоит унывать, "даже когда кажется, что твоя жизнькатится под откос".Послеэтого Крид получил множество сообщений от обеспокоенных поклонников. "Зайка,поправляйся, береги себя, меньше работай… Здоровье нельзя купить", "Егор Крид,выздоравливайте скорей", "Да, самое главное всегдадержаться на плаву", "Выздоравливай скорее и больше не пугай нас так",– высказались фанаты певца.Отметим, что большинствопоклонников артиста с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации и не сталивозмущаться из-за отмены концерта. Ведь Крид все же приедет в Сургут с сольнымвыступлением. Концерт пройдет 14 мая. Ранее приобретенные билеты нанесостоявшееся шоу будут действительны.Примечательно, чтосейчас, в преддверие Нового года для исполнителей – самая хлебная пора. Помимо своихконцертов они участвуют в записи различных праздничных шоу. Такой жесткийграфик зачастую негативно сказывается на здоровье звезд.