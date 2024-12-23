Против неё возбуждено уголовное дело.

21 декабря в Петушках Владимирской область произошел инцидент: неизвестная облила горючей жидкостью и подожгла входную дверь в здании отдела МВД России.Поджигательница была быстро задержана сотрудниками полиции, пожар ликвидирован. Как выяснилось, это была 73-летняя местная жительница, которая объяснила свой поступок влиянием незнакомцев, с которыми общалась по телефону. Перед поджогом она приобрела канистру с бензином.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Поджог», она признала свою вину. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Напомним, ранее мы писали, что в