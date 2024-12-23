Акция «Можно я с тобой» прошла 21 декабря во Владимирском приюте для животных «Ковчег33»

Блогеры Владимира приняли участие в благотворительной акции «Можно я с тобой»21 декабря во Владимирском приюте для животных «Ковчег33» прошла благотворительная акция под названием «Можно я с тобой». В ней приняли участие блогеры-резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг». Они привезли подарки четвероногим друзьям и помогли найти им новый дом.«Приюты для животных спасают огромное количество жизней. Об этом нужно и важно говорить. Часто блогеров обвиняют в хайпе на волонтерстве, но я считаю, что помощь братьям нашим меньшим нужно транслировать, подавая пример аудитории», — рассказала креативный продюсер Анастасия Туркина.В рамках акции прошла экскурсия по приюту и фотосессия животных. Блогеры выложили фотографии в социальных сетях, чтобы помочь четвероногим обрести настоящий дом. По мнению организаторов, благодаря инфлюенсерам можно не только привлечь внимание к существующей проблеме бездомных животных, но и найти подходящую семью.«Хочется всех забрать домой! Хорошо, что есть такие добрые и заботливые волонтеры, которые дарят любовь этим хвостикам. Уверена, что каждый из них сможет обрести любящую семью», — поделилась впечатлениями от посещения приюта певица Анастасия Дмитриева.