Ваше мнение - ценность!

Четверо жителей Владимирской области удостоены почетных званий. Среди них трое учителей и один работник местного самоуправления. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 20 декабря. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено: – Наталье Александровне Андреевой, учителю средней школы №36 города Владимира; – Андрею Валентиновичу Власову, учителю Куриловской основной школы Собинского района; – Ирине Валентиновне Малыгиной, учителю

× Загрузка фотографий по теме

× HTML-Код для вставки в блог или сайт